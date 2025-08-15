SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GozarTec MT4 VTM2
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
442
Gewinntrades:
355 (80.31%)
Verlusttrades:
87 (19.68%)
Bester Trade:
373.00 USD
Schlechtester Trade:
-108.91 USD
Bruttoprofit:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Bruttoverlust:
-993.57 USD (49 255 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (177.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
497.98 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
97.54%
Max deposit load:
9.06%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
210 (47.51%)
Short-Positionen:
232 (52.49%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-391.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-391.00 USD (10)
Wachstum pro Monat :
1.40%
Jahresprognose:
17.03%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
391.00 USD (10.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.90% (391.00 USD)
Kapital:
33.80% (1 817.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 23
CADJPY+ 21
EURAUD+ 21
EURCAD+ 21
CADCHF+ 19
NZDCAD+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
NZDJPY+ 16
GBPCAD+ 15
USDJPY+ 14
USDCHF+ 14
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 13
NZDUSD+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
NZDCHF+ 12
USDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
EURJPY+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ -1
CADJPY+ 27
EURAUD+ 30
EURCAD+ 35
CADCHF+ 59
NZDCAD+ 9
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
NZDJPY+ 17
GBPCAD+ 22
USDJPY+ 18
USDCHF+ 35
EURUSD+ -58
AUDUSD+ 8
NZDUSD+ 20
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
NZDCHF+ -32
USDCAD+ 7
GBPUSD+ 14
EURJPY+ -3
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ -83
CADJPY+ 2.1K
EURAUD+ 2.4K
EURCAD+ 2.1K
CADCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 1.1K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
NZDJPY+ 2.4K
GBPCAD+ 2.3K
USDJPY+ 1.7K
USDCHF+ 2K
EURUSD+ -1.9K
AUDUSD+ 715
NZDUSD+ 1.7K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
NZDCHF+ -2.1K
USDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 761
EURJPY+ -2.4K
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +373.00 USD
Schlechtester Trade: -109 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +177.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -391.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GozarTec MT4 VTM2
1000 USD pro Monat
14%
0
0
USD
17K
USD
27
100%
442
80%
98%
1.65
1.48
USD
34%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.