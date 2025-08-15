SignauxSections
Chun Pan Hui

GozarTec VTM2

Chun Pan Hui
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
172 (76.44%)
Perte trades:
53 (23.56%)
Meilleure transaction:
373.00 USD
Pire transaction:
-108.91 USD
Bénéfice brut:
993.98 USD (35 441 pips)
Perte brute:
-710.13 USD (33 837 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (92.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
497.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.06%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
109 (48.44%)
Courts trades:
116 (51.56%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
5.78 USD
Perte moyenne:
-13.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-391.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-391.00 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.86%
Prévision annuelle:
34.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
391.00 USD (10.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.90% (391.00 USD)
Par fonds propres:
33.80% (1 817.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 55
CADJPY+ 10
NZDCAD+ 10
EURAUD+ 10
AUDCHF+ 9
AUDUSD+ 9
NZDUSD+ 9
EURUSD+ 9
CADCHF+ 8
GBPUSD+ 8
USDJPY+ 8
CHFJPY+ 7
NZDJPY+ 7
NZDCHF+ 6
GBPCAD+ 6
USDCAD+ 6
USDCHF+ 6
EURCAD+ 6
EURJPY+ 6
EURGBP+ 6
GBPCHF+ 6
AUDJPY+ 5
EURCHF+ 5
GBPJPY+ 4
AUDNZD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 207
CADJPY+ 9
NZDCAD+ 4
EURAUD+ 11
AUDCHF+ 15
AUDUSD+ 4
NZDUSD+ 14
EURUSD+ -18
CADCHF+ 8
GBPUSD+ 8
USDJPY+ 5
CHFJPY+ -6
NZDJPY+ 6
NZDCHF+ -48
GBPCAD+ 7
USDCAD+ 6
USDCHF+ 9
EURCAD+ 6
EURJPY+ -6
EURGBP+ 12
GBPCHF+ 30
AUDJPY+ 1
EURCHF+ 6
GBPJPY+ -2
AUDNZD+ -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ -874
CADJPY+ 1.2K
NZDCAD+ 629
EURAUD+ 1.3K
AUDCHF+ 747
AUDUSD+ 315
NZDUSD+ 1.1K
EURUSD+ -1.3K
CADCHF+ 679
GBPUSD+ 141
USDJPY+ 753
CHFJPY+ -786
NZDJPY+ 1.1K
NZDCHF+ -3K
GBPCAD+ 955
USDCAD+ 901
USDCHF+ 745
EURCAD+ 901
EURJPY+ -2.9K
EURGBP+ 601
GBPCHF+ -1.2K
AUDJPY+ 173
EURCHF+ 531
GBPJPY+ 78
AUDNZD+ -979
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +373.00 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +92.95 USD
Perte consécutive maximale: -391.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GozarTec VTM2
1000 USD par mois
8%
0
0
USD
5.4K
USD
15
100%
225
76%
100%
1.39
1.26
USD
34%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.