Chun Pan Hui

GozarTec VTM2

Chun Pan Hui
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 8%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
172 (76.44%)
Loss Trade:
53 (23.56%)
Best Trade:
373.00 USD
Worst Trade:
-108.91 USD
Profitto lordo:
993.98 USD (35 441 pips)
Perdita lorda:
-710.13 USD (33 837 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (92.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
497.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.06%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
109 (48.44%)
Short Trade:
116 (51.56%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-13.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-391.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-391.00 USD (10)
Crescita mensile:
2.82%
Previsione annuale:
34.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
391.00 USD (10.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.90% (391.00 USD)
Per equità:
33.80% (1 817.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 55
CADJPY+ 10
NZDCAD+ 10
EURAUD+ 10
AUDCHF+ 9
AUDUSD+ 9
NZDUSD+ 9
EURUSD+ 9
CADCHF+ 8
GBPUSD+ 8
USDJPY+ 8
CHFJPY+ 7
NZDJPY+ 7
NZDCHF+ 6
GBPCAD+ 6
USDCAD+ 6
USDCHF+ 6
EURCAD+ 6
EURJPY+ 6
EURGBP+ 6
GBPCHF+ 6
AUDJPY+ 5
EURCHF+ 5
GBPJPY+ 4
AUDNZD+ 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 207
CADJPY+ 9
NZDCAD+ 4
EURAUD+ 11
AUDCHF+ 15
AUDUSD+ 4
NZDUSD+ 14
EURUSD+ -18
CADCHF+ 8
GBPUSD+ 8
USDJPY+ 5
CHFJPY+ -6
NZDJPY+ 6
NZDCHF+ -48
GBPCAD+ 7
USDCAD+ 6
USDCHF+ 9
EURCAD+ 6
EURJPY+ -6
EURGBP+ 12
GBPCHF+ 30
AUDJPY+ 1
EURCHF+ 6
GBPJPY+ -2
AUDNZD+ -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ -874
CADJPY+ 1.2K
NZDCAD+ 629
EURAUD+ 1.3K
AUDCHF+ 747
AUDUSD+ 315
NZDUSD+ 1.1K
EURUSD+ -1.3K
CADCHF+ 679
GBPUSD+ 141
USDJPY+ 753
CHFJPY+ -786
NZDJPY+ 1.1K
NZDCHF+ -3K
GBPCAD+ 955
USDCAD+ 901
USDCHF+ 745
EURCAD+ 901
EURJPY+ -2.9K
EURGBP+ 601
GBPCHF+ -1.2K
AUDJPY+ 173
EURCHF+ 531
GBPJPY+ 78
AUDNZD+ -979
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +373.00 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +92.95 USD
Massima perdita consecutiva: -391.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
