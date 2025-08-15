SeñalesSecciones
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
442
Transacciones Rentables:
355 (80.31%)
Transacciones Irrentables:
87 (19.68%)
Mejor transacción:
373.00 USD
Peor transacción:
-108.91 USD
Beneficio Bruto:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-993.57 USD (49 255 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (177.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
497.98 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
97.54%
Carga máxima del depósito:
9.06%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.67
Transacciones Largas:
210 (47.51%)
Transacciones Cortas:
232 (52.49%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
1.48 USD
Beneficio medio:
4.64 USD
Pérdidas medias:
-11.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-391.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-391.00 USD (10)
Crecimiento al mes:
1.40%
Pronóstico anual:
17.03%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
391.00 USD (10.30%)
Reducción relativa:
De balance:
9.90% (391.00 USD)
De fondos:
33.80% (1 817.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 23
CADJPY+ 21
EURAUD+ 21
EURCAD+ 21
CADCHF+ 19
NZDCAD+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
NZDJPY+ 16
GBPCAD+ 15
USDJPY+ 14
USDCHF+ 14
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 13
NZDUSD+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
NZDCHF+ 12
USDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
EURJPY+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ -1
CADJPY+ 27
EURAUD+ 30
EURCAD+ 35
CADCHF+ 59
NZDCAD+ 9
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
NZDJPY+ 17
GBPCAD+ 22
USDJPY+ 18
USDCHF+ 35
EURUSD+ -58
AUDUSD+ 8
NZDUSD+ 20
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
NZDCHF+ -32
USDCAD+ 7
GBPUSD+ 14
EURJPY+ -3
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ -83
CADJPY+ 2.1K
EURAUD+ 2.4K
EURCAD+ 2.1K
CADCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 1.1K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
NZDJPY+ 2.4K
GBPCAD+ 2.3K
USDJPY+ 1.7K
USDCHF+ 2K
EURUSD+ -1.9K
AUDUSD+ 715
NZDUSD+ 1.7K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
NZDCHF+ -2.1K
USDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 761
EURJPY+ -2.4K
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +373.00 USD
Peor transacción: -109 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +177.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -391.00 USD

2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
