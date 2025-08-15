- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
442
盈利交易:
355 (80.31%)
亏损交易:
87 (19.68%)
最好交易:
373.00 USD
最差交易:
-108.91 USD
毛利:
1 646.54 USD (70 200 pips)
毛利亏损:
-993.57 USD (49 255 pips)
最大连续赢利:
56 (177.76 USD)
最大连续盈利:
497.98 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
97.54%
最大入金加载:
9.06%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.67
长期交易:
210 (47.51%)
短期交易:
232 (52.49%)
利润因子:
1.66
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
4.64 USD
平均损失:
-11.42 USD
最大连续失误:
10 (-391.00 USD)
最大连续亏损:
-391.00 USD (10)
每月增长:
1.40%
年度预测:
17.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
391.00 USD (10.30%)
相对跌幅:
结余:
9.90% (391.00 USD)
净值:
33.80% (1 817.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|82
|CHFJPY+
|23
|CADJPY+
|21
|EURAUD+
|21
|EURCAD+
|21
|CADCHF+
|19
|NZDCAD+
|18
|AUDNZD+
|17
|AUDCHF+
|16
|NZDJPY+
|16
|GBPCAD+
|15
|USDJPY+
|14
|USDCHF+
|14
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|13
|NZDUSD+
|13
|EURGBP+
|13
|GBPCHF+
|13
|NZDCHF+
|12
|USDCAD+
|12
|GBPUSD+
|12
|EURJPY+
|12
|AUDJPY+
|11
|EURCHF+
|11
|GBPJPY+
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|313
|CHFJPY+
|-1
|CADJPY+
|27
|EURAUD+
|30
|EURCAD+
|35
|CADCHF+
|59
|NZDCAD+
|9
|AUDNZD+
|7
|AUDCHF+
|30
|NZDJPY+
|17
|GBPCAD+
|22
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|35
|EURUSD+
|-58
|AUDUSD+
|8
|NZDUSD+
|20
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|44
|NZDCHF+
|-32
|USDCAD+
|7
|GBPUSD+
|14
|EURJPY+
|-3
|AUDJPY+
|9
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|820
|CHFJPY+
|-83
|CADJPY+
|2.1K
|EURAUD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.1K
|CADCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|1.1K
|AUDNZD+
|164
|AUDCHF+
|1.6K
|NZDJPY+
|2.4K
|GBPCAD+
|2.3K
|USDJPY+
|1.7K
|USDCHF+
|2K
|EURUSD+
|-1.9K
|AUDUSD+
|715
|NZDUSD+
|1.7K
|EURGBP+
|1.3K
|GBPCHF+
|-443
|NZDCHF+
|-2.1K
|USDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|761
|EURJPY+
|-2.4K
|AUDJPY+
|1.1K
|EURCHF+
|107
|GBPJPY+
|390
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +373.00 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +177.76 USD
最大连续亏损: -391.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
14%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
27
100%
442
80%
98%
1.65
1.48
USD
USD
34%
1:500