SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / GozarTec MT4 VTM2
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 reviews
Reliability
27 weeks
0 / 0 USD
Copy for 1000 USD per month
growth since 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
442
Profit Trades:
355 (80.31%)
Loss Trades:
87 (19.68%)
Best trade:
373.00 USD
Worst trade:
-108.91 USD
Gross Profit:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Gross Loss:
-993.57 USD (49 255 pips)
Maximum consecutive wins:
56 (177.76 USD)
Maximal consecutive profit:
497.98 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
96.52%
Max deposit load:
9.06%
Latest trade:
6 days ago
Trades per week:
19
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
1.67
Long Trades:
210 (47.51%)
Short Trades:
232 (52.49%)
Profit Factor:
1.66
Expected Payoff:
1.48 USD
Average Profit:
4.64 USD
Average Loss:
-11.42 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-391.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-391.00 USD (10)
Monthly growth:
1.40%
Annual Forecast:
17.03%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
391.00 USD (10.30%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.90% (391.00 USD)
By Equity:
33.80% (1 817.90 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 23
CADJPY+ 21
EURAUD+ 21
EURCAD+ 21
CADCHF+ 19
NZDCAD+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
NZDJPY+ 16
GBPCAD+ 15
USDJPY+ 14
USDCHF+ 14
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 13
NZDUSD+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
NZDCHF+ 12
USDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
EURJPY+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ -1
CADJPY+ 27
EURAUD+ 30
EURCAD+ 35
CADCHF+ 59
NZDCAD+ 9
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
NZDJPY+ 17
GBPCAD+ 22
USDJPY+ 18
USDCHF+ 35
EURUSD+ -58
AUDUSD+ 8
NZDUSD+ 20
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
NZDCHF+ -32
USDCAD+ 7
GBPUSD+ 14
EURJPY+ -3
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ -83
CADJPY+ 2.1K
EURAUD+ 2.4K
EURCAD+ 2.1K
CADCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 1.1K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
NZDJPY+ 2.4K
GBPCAD+ 2.3K
USDJPY+ 1.7K
USDCHF+ 2K
EURUSD+ -1.9K
AUDUSD+ 715
NZDUSD+ 1.7K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
NZDCHF+ -2.1K
USDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 761
EURJPY+ -2.4K
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +373.00 USD
Worst trade: -109 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 10
Maximal consecutive profit: +177.76 USD
Maximal consecutive loss: -391.00 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VantageInternational-Live 11" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GozarTec MT4 VTM2
1000 USD per month
14%
0
0
USD
17K
USD
27
100%
442
80%
97%
1.65
1.48
USD
34%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.