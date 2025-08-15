- 자본
트레이드:
459
이익 거래:
372 (81.04%)
손실 거래:
87 (18.95%)
최고의 거래:
373.00 USD
최악의 거래:
-108.91 USD
총 수익:
1 715.58 USD (72 745 pips)
총 손실:
-993.57 USD (49 255 pips)
연속 최대 이익:
56 (177.76 USD)
연속 최대 이익:
497.98 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
97.54%
최대 입금량:
9.06%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
216 (47.06%)
숏(주식차입매도):
243 (52.94%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
4.61 USD
평균 손실:
-11.42 USD
연속 최대 손실:
10 (-391.00 USD)
연속 최대 손실:
-391.00 USD (10)
월별 성장률:
0.74%
연간 예측:
8.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
391.00 USD (10.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.90% (391.00 USD)
자본금별:
33.80% (1 817.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|82
|CHFJPY+
|24
|CADJPY+
|23
|EURCAD+
|23
|CADCHF+
|21
|EURAUD+
|21
|NZDCAD+
|19
|NZDJPY+
|18
|AUDNZD+
|17
|AUDCHF+
|16
|GBPCAD+
|15
|USDCHF+
|15
|EURUSD+
|15
|AUDUSD+
|14
|NZDUSD+
|14
|USDJPY+
|14
|NZDCHF+
|13
|USDCAD+
|13
|EURJPY+
|13
|EURGBP+
|13
|GBPCHF+
|13
|GBPUSD+
|12
|AUDJPY+
|11
|EURCHF+
|11
|GBPJPY+
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|313
|CHFJPY+
|1
|CADJPY+
|30
|EURCAD+
|41
|CADCHF+
|69
|EURAUD+
|30
|NZDCAD+
|13
|NZDJPY+
|22
|AUDNZD+
|7
|AUDCHF+
|30
|GBPCAD+
|22
|USDCHF+
|43
|EURUSD+
|-53
|AUDUSD+
|14
|NZDUSD+
|26
|USDJPY+
|18
|NZDCHF+
|-25
|USDCAD+
|12
|EURJPY+
|-1
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|44
|GBPUSD+
|14
|AUDJPY+
|9
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|820
|CHFJPY+
|73
|CADJPY+
|2.4K
|EURCAD+
|2.4K
|CADCHF+
|2.4K
|EURAUD+
|2.4K
|NZDCAD+
|1.3K
|NZDJPY+
|2.7K
|AUDNZD+
|164
|AUDCHF+
|1.6K
|GBPCAD+
|2.3K
|USDCHF+
|2.1K
|EURUSD+
|-1.7K
|AUDUSD+
|864
|NZDUSD+
|1.9K
|USDJPY+
|1.7K
|NZDCHF+
|-1.9K
|USDCAD+
|1.3K
|EURJPY+
|-2.3K
|EURGBP+
|1.3K
|GBPCHF+
|-443
|GBPUSD+
|761
|AUDJPY+
|1.1K
|EURCHF+
|107
|GBPJPY+
|390
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +373.00 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +177.76 USD
연속 최대 손실: -391.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
