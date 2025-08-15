시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GozarTec MT4 VTM2
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
459
이익 거래:
372 (81.04%)
손실 거래:
87 (18.95%)
최고의 거래:
373.00 USD
최악의 거래:
-108.91 USD
총 수익:
1 715.58 USD (72 745 pips)
총 손실:
-993.57 USD (49 255 pips)
연속 최대 이익:
56 (177.76 USD)
연속 최대 이익:
497.98 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
97.54%
최대 입금량:
9.06%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
216 (47.06%)
숏(주식차입매도):
243 (52.94%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
1.57 USD
평균 이익:
4.61 USD
평균 손실:
-11.42 USD
연속 최대 손실:
10 (-391.00 USD)
연속 최대 손실:
-391.00 USD (10)
월별 성장률:
0.74%
연간 예측:
8.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
391.00 USD (10.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.90% (391.00 USD)
자본금별:
33.80% (1 817.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 24
CADJPY+ 23
EURCAD+ 23
CADCHF+ 21
EURAUD+ 21
NZDCAD+ 19
NZDJPY+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
GBPCAD+ 15
USDCHF+ 15
EURUSD+ 15
AUDUSD+ 14
NZDUSD+ 14
USDJPY+ 14
NZDCHF+ 13
USDCAD+ 13
EURJPY+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
GBPUSD+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ 1
CADJPY+ 30
EURCAD+ 41
CADCHF+ 69
EURAUD+ 30
NZDCAD+ 13
NZDJPY+ 22
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
GBPCAD+ 22
USDCHF+ 43
EURUSD+ -53
AUDUSD+ 14
NZDUSD+ 26
USDJPY+ 18
NZDCHF+ -25
USDCAD+ 12
EURJPY+ -1
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
GBPUSD+ 14
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ 73
CADJPY+ 2.4K
EURCAD+ 2.4K
CADCHF+ 2.4K
EURAUD+ 2.4K
NZDCAD+ 1.3K
NZDJPY+ 2.7K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
GBPCAD+ 2.3K
USDCHF+ 2.1K
EURUSD+ -1.7K
AUDUSD+ 864
NZDUSD+ 1.9K
USDJPY+ 1.7K
NZDCHF+ -1.9K
USDCAD+ 1.3K
EURJPY+ -2.3K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
GBPUSD+ 761
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +373.00 USD
최악의 거래: -109 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +177.76 USD
연속 최대 손실: -391.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.