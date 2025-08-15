SinaisSeções
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
442
Negociações com lucro:
355 (80.31%)
Negociações com perda:
87 (19.68%)
Melhor negociação:
373.00 USD
Pior negociação:
-108.91 USD
Lucro bruto:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Perda bruta:
-993.57 USD (49 255 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (177.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
497.98 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
9.06%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
210 (47.51%)
Negociações curtas:
232 (52.49%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
4.64 USD
Perda média:
-11.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-391.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-391.00 USD (10)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
17.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
391.00 USD (10.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.90% (391.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.80% (1 817.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 23
CADJPY+ 21
EURAUD+ 21
EURCAD+ 21
CADCHF+ 19
NZDCAD+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
NZDJPY+ 16
GBPCAD+ 15
USDJPY+ 14
USDCHF+ 14
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 13
NZDUSD+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
NZDCHF+ 12
USDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
EURJPY+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ -1
CADJPY+ 27
EURAUD+ 30
EURCAD+ 35
CADCHF+ 59
NZDCAD+ 9
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
NZDJPY+ 17
GBPCAD+ 22
USDJPY+ 18
USDCHF+ 35
EURUSD+ -58
AUDUSD+ 8
NZDUSD+ 20
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
NZDCHF+ -32
USDCAD+ 7
GBPUSD+ 14
EURJPY+ -3
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ -83
CADJPY+ 2.1K
EURAUD+ 2.4K
EURCAD+ 2.1K
CADCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 1.1K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
NZDJPY+ 2.4K
GBPCAD+ 2.3K
USDJPY+ 1.7K
USDCHF+ 2K
EURUSD+ -1.9K
AUDUSD+ 715
NZDUSD+ 1.7K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
NZDCHF+ -2.1K
USDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 761
EURJPY+ -2.4K
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +373.00 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +177.76 USD
Máxima perda consecutiva: -391.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
