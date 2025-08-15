- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
442
Negociações com lucro:
355 (80.31%)
Negociações com perda:
87 (19.68%)
Melhor negociação:
373.00 USD
Pior negociação:
-108.91 USD
Lucro bruto:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Perda bruta:
-993.57 USD (49 255 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (177.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
497.98 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
97.54%
Depósito máximo carregado:
9.06%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.67
Negociações longas:
210 (47.51%)
Negociações curtas:
232 (52.49%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
1.48 USD
Lucro médio:
4.64 USD
Perda média:
-11.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-391.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-391.00 USD (10)
Crescimento mensal:
1.40%
Previsão anual:
17.03%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
391.00 USD (10.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.90% (391.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.80% (1 817.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|82
|CHFJPY+
|23
|CADJPY+
|21
|EURAUD+
|21
|EURCAD+
|21
|CADCHF+
|19
|NZDCAD+
|18
|AUDNZD+
|17
|AUDCHF+
|16
|NZDJPY+
|16
|GBPCAD+
|15
|USDJPY+
|14
|USDCHF+
|14
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|13
|NZDUSD+
|13
|EURGBP+
|13
|GBPCHF+
|13
|NZDCHF+
|12
|USDCAD+
|12
|GBPUSD+
|12
|EURJPY+
|12
|AUDJPY+
|11
|EURCHF+
|11
|GBPJPY+
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|313
|CHFJPY+
|-1
|CADJPY+
|27
|EURAUD+
|30
|EURCAD+
|35
|CADCHF+
|59
|NZDCAD+
|9
|AUDNZD+
|7
|AUDCHF+
|30
|NZDJPY+
|17
|GBPCAD+
|22
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|35
|EURUSD+
|-58
|AUDUSD+
|8
|NZDUSD+
|20
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|44
|NZDCHF+
|-32
|USDCAD+
|7
|GBPUSD+
|14
|EURJPY+
|-3
|AUDJPY+
|9
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|820
|CHFJPY+
|-83
|CADJPY+
|2.1K
|EURAUD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.1K
|CADCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|1.1K
|AUDNZD+
|164
|AUDCHF+
|1.6K
|NZDJPY+
|2.4K
|GBPCAD+
|2.3K
|USDJPY+
|1.7K
|USDCHF+
|2K
|EURUSD+
|-1.9K
|AUDUSD+
|715
|NZDUSD+
|1.7K
|EURGBP+
|1.3K
|GBPCHF+
|-443
|NZDCHF+
|-2.1K
|USDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|761
|EURJPY+
|-2.4K
|AUDJPY+
|1.1K
|EURCHF+
|107
|GBPJPY+
|390
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +373.00 USD
Pior negociação: -109 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +177.76 USD
Máxima perda consecutiva: -391.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
27
100%
442
80%
98%
1.65
1.48
USD
USD
34%
1:500