- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
355 (80.31%)
Убыточных трейдов:
87 (19.68%)
Лучший трейд:
373.00 USD
Худший трейд:
-108.91 USD
Общая прибыль:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Общий убыток:
-993.57 USD (49 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (177.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.52%
Макс. загрузка депозита:
9.06%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
210 (47.51%)
Коротких трейдов:
232 (52.49%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
4.64 USD
Средний убыток:
-11.42 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-391.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-391.00 USD (10)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
17.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.00 USD (10.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (391.00 USD)
По эквити:
33.80% (1 817.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|82
|CHFJPY+
|23
|CADJPY+
|21
|EURAUD+
|21
|EURCAD+
|21
|CADCHF+
|19
|NZDCAD+
|18
|AUDNZD+
|17
|AUDCHF+
|16
|NZDJPY+
|16
|GBPCAD+
|15
|USDJPY+
|14
|USDCHF+
|14
|EURUSD+
|14
|AUDUSD+
|13
|NZDUSD+
|13
|EURGBP+
|13
|GBPCHF+
|13
|NZDCHF+
|12
|USDCAD+
|12
|GBPUSD+
|12
|EURJPY+
|12
|AUDJPY+
|11
|EURCHF+
|11
|GBPJPY+
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|313
|CHFJPY+
|-1
|CADJPY+
|27
|EURAUD+
|30
|EURCAD+
|35
|CADCHF+
|59
|NZDCAD+
|9
|AUDNZD+
|7
|AUDCHF+
|30
|NZDJPY+
|17
|GBPCAD+
|22
|USDJPY+
|18
|USDCHF+
|35
|EURUSD+
|-58
|AUDUSD+
|8
|NZDUSD+
|20
|EURGBP+
|40
|GBPCHF+
|44
|NZDCHF+
|-32
|USDCAD+
|7
|GBPUSD+
|14
|EURJPY+
|-3
|AUDJPY+
|9
|EURCHF+
|2
|GBPJPY+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|820
|CHFJPY+
|-83
|CADJPY+
|2.1K
|EURAUD+
|2.4K
|EURCAD+
|2.1K
|CADCHF+
|2.1K
|NZDCAD+
|1.1K
|AUDNZD+
|164
|AUDCHF+
|1.6K
|NZDJPY+
|2.4K
|GBPCAD+
|2.3K
|USDJPY+
|1.7K
|USDCHF+
|2K
|EURUSD+
|-1.9K
|AUDUSD+
|715
|NZDUSD+
|1.7K
|EURGBP+
|1.3K
|GBPCHF+
|-443
|NZDCHF+
|-2.1K
|USDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|761
|EURJPY+
|-2.4K
|AUDJPY+
|1.1K
|EURCHF+
|107
|GBPJPY+
|390
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +373.00 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +177.76 USD
Макс. убыток в серии: -391.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
27
100%
442
80%
97%
1.65
1.48
USD
USD
34%
1:500