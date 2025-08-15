СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GozarTec MT4 VTM2
Chun Pan Hui

GozarTec MT4 VTM2

Chun Pan Hui
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 14%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
442
Прибыльных трейдов:
355 (80.31%)
Убыточных трейдов:
87 (19.68%)
Лучший трейд:
373.00 USD
Худший трейд:
-108.91 USD
Общая прибыль:
1 646.54 USD (70 200 pips)
Общий убыток:
-993.57 USD (49 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (177.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.98 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.52%
Макс. загрузка депозита:
9.06%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.67
Длинных трейдов:
210 (47.51%)
Коротких трейдов:
232 (52.49%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
4.64 USD
Средний убыток:
-11.42 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-391.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-391.00 USD (10)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
17.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
391.00 USD (10.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.90% (391.00 USD)
По эквити:
33.80% (1 817.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD+ 82
CHFJPY+ 23
CADJPY+ 21
EURAUD+ 21
EURCAD+ 21
CADCHF+ 19
NZDCAD+ 18
AUDNZD+ 17
AUDCHF+ 16
NZDJPY+ 16
GBPCAD+ 15
USDJPY+ 14
USDCHF+ 14
EURUSD+ 14
AUDUSD+ 13
NZDUSD+ 13
EURGBP+ 13
GBPCHF+ 13
NZDCHF+ 12
USDCAD+ 12
GBPUSD+ 12
EURJPY+ 12
AUDJPY+ 11
EURCHF+ 11
GBPJPY+ 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD+ 313
CHFJPY+ -1
CADJPY+ 27
EURAUD+ 30
EURCAD+ 35
CADCHF+ 59
NZDCAD+ 9
AUDNZD+ 7
AUDCHF+ 30
NZDJPY+ 17
GBPCAD+ 22
USDJPY+ 18
USDCHF+ 35
EURUSD+ -58
AUDUSD+ 8
NZDUSD+ 20
EURGBP+ 40
GBPCHF+ 44
NZDCHF+ -32
USDCAD+ 7
GBPUSD+ 14
EURJPY+ -3
AUDJPY+ 9
EURCHF+ 2
GBPJPY+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD+ 820
CHFJPY+ -83
CADJPY+ 2.1K
EURAUD+ 2.4K
EURCAD+ 2.1K
CADCHF+ 2.1K
NZDCAD+ 1.1K
AUDNZD+ 164
AUDCHF+ 1.6K
NZDJPY+ 2.4K
GBPCAD+ 2.3K
USDJPY+ 1.7K
USDCHF+ 2K
EURUSD+ -1.9K
AUDUSD+ 715
NZDUSD+ 1.7K
EURGBP+ 1.3K
GBPCHF+ -443
NZDCHF+ -2.1K
USDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 761
EURJPY+ -2.4K
AUDJPY+ 1.1K
EURCHF+ 107
GBPJPY+ 390
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +373.00 USD
Худший трейд: -109 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +177.76 USD
Макс. убыток в серии: -391.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 18:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GozarTec MT4 VTM2
1000 USD в месяц
14%
0
0
USD
17K
USD
27
100%
442
80%
97%
1.65
1.48
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.