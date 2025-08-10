シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold trend
Xiongan Xu

Gold trend

Xiongan Xu
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 294%
ICMarketsSC-Live06
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
416
利益トレード:
355 (85.33%)
損失トレード:
61 (14.66%)
ベストトレード:
162.71 USD
最悪のトレード:
-329.36 USD
総利益:
4 117.94 USD (402 317 pips)
総損失:
-2 418.19 USD (225 826 pips)
最大連続の勝ち:
53 (361.33 USD)
最大連続利益:
889.36 USD (27)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
41.68%
最大入金額:
21.60%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
372 (89.42%)
短いトレード:
44 (10.58%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
4.09 USD
平均利益:
11.60 USD
平均損失:
-39.64 USD
最大連続の負け:
6 (-78.05 USD)
最大連続損失:
-792.77 USD (5)
月間成長:
26.92%
年間予想:
326.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 510.78 USD (54.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.67% (1 510.78 USD)
エクイティによる:
62.31% (1 024.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 177K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +162.71 USD
最悪のトレード: -329 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +361.33 USD
最大連続損失: -78.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
2.13 × 739
ICMarketsSC-Live08
2.32 × 377
RoboForex-ProCent-6
3.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
4.57 × 7
ICMarketsSC-Live09
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
8.71 × 21
GQCapital-Live
22.98 × 1789
Swissquote-Live1
24.07 × 168
1. Trading Strategy

I employ a trend-following light position trading strategy, using EA programs combined with manual trading.

  • Average trade frequency: One trade every two days.

  • No grid pyramiding (no martingale or averaging down).

  • Take-profit set for every trade.

  • Weekly chart trend confirmation.

  • Position sizing: 0.01 lot per $1,000 in account equity.

2. Copy Trading Participation

3. Community & Contact

  • QQ Group: 61058248

    • Free trade signals shared inside the group.

    • For collaboration or inquiries, contact the group admin on WeChat: hongpanshou.

  • Telegram Group (Global):
    https://t.me/Goldtrend2025

EX Platform Account & Login (Daily Rebates)

Open/link your account here:
https://one.exnesstrack.org/intl/zh/a/41021


レビューなし
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 16:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 22:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
