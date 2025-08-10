SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold trend
Xiongan Xu

Gold trend

Xiongan Xu
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 184%
ICMarketsSC-Live06
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
176 (90.72%)
Loss Trade:
18 (9.28%)
Best Trade:
31.01 USD
Worst Trade:
-36.85 USD
Profitto lordo:
1 380.87 USD (142 266 pips)
Perdita lorda:
-167.89 USD (15 495 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (361.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
361.33 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
37.38%
Massimo carico di deposito:
13.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
17.27
Long Trade:
169 (87.11%)
Short Trade:
25 (12.89%)
Fattore di profitto:
8.22
Profitto previsto:
6.25 USD
Profitto medio:
7.85 USD
Perdita media:
-9.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-30.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.25 USD (2)
Crescita mensile:
53.28%
Previsione annuale:
646.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
70.25 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (70.25 USD)
Per equità:
23.37% (358.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 127K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.01 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +361.33 USD
Massima perdita consecutiva: -30.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
2.13 × 739
ICMarketsSC-Live08
2.32 × 377
RoboForex-ProCent-6
3.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
4.57 × 7
ICMarketsSC-Live09
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
8.71 × 21
GQCapital-Live
22.98 × 1789
Swissquote-Live1
24.07 × 168
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

1. Trading Strategy

I employ a trend-following light position trading strategy, using EA programs combined with manual trading.

  • Average trade frequency: One trade every two days.

  • No grid pyramiding (no martingale or averaging down).

  • Take-profit set for every trade.

  • Weekly chart trend confirmation.

  • Position sizing: 0.01 lot per $1,000 in account equity.

2. Copy Trading Participation

3. Community & Contact

  • QQ Group: 61058248

    • Free trade signals shared inside the group.

    • For collaboration or inquiries, contact the group admin on WeChat: hongpanshou.

  • Telegram Group (Global):
    https://t.me/Goldtrend2025

EX Platform Account & Login (Daily Rebates)

Open/link your account here:
https://one.exnesstrack.org/intl/zh/a/41021


Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 04:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold trend
300USD al mese
184%
0
0
USD
1.6K
USD
15
100%
194
90%
37%
8.22
6.25
USD
23%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.