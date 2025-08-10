- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
409
盈利交易:
350 (85.57%)
亏损交易:
59 (14.43%)
最好交易:
162.71 USD
最差交易:
-329.36 USD
毛利:
4 082.44 USD (399 629 pips)
毛利亏损:
-2 418.11 USD (225 821 pips)
最大连续赢利:
53 (361.33 USD)
最大连续盈利:
889.36 USD (27)
夏普比率:
0.14
交易活动:
43.46%
最大入金加载:
21.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.10
长期交易:
365 (89.24%)
短期交易:
44 (10.76%)
利润因子:
1.69
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
11.66 USD
平均损失:
-40.98 USD
最大连续失误:
6 (-78.05 USD)
最大连续亏损:
-792.77 USD (5)
每月增长:
33.73%
年度预测:
409.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 510.78 USD (54.56%)
相对跌幅:
结余:
71.67% (1 510.78 USD)
净值:
62.31% (1 024.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|174K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +162.71 USD
最差交易: -329 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +361.33 USD
最大连续亏损: -78.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live06 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|2.13 × 739
|
ICMarketsSC-Live08
|2.32 × 377
|
RoboForex-ProCent-6
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|4.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|8.71 × 21
|
GQCapital-Live
|22.98 × 1789
|
Swissquote-Live1
|24.07 × 168
一，本人是趋势轻仓交易策略，EA程序+人工交易，平均两天一单，不用网格加码，每单止盈，周线清仓，每1000刀开0.01手
二，exness官方后台复制跟单参与
xm官方后台跟单社区参与 https://social.tp-redirect.com/s/elnaW3gb
三，qq群61058248，群内免费喊单，沟通合作联系群主微信 hongpanshou，海外电报群 https://t.me/Goldtrend2025
EX平台开户和登录（日返佣）：
