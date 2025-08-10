信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold trend
Xiongan Xu

Gold trend

Xiongan Xu
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 286%
ICMarketsSC-Live06
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
409
盈利交易:
350 (85.57%)
亏损交易:
59 (14.43%)
最好交易:
162.71 USD
最差交易:
-329.36 USD
毛利:
4 082.44 USD (399 629 pips)
毛利亏损:
-2 418.11 USD (225 821 pips)
最大连续赢利:
53 (361.33 USD)
最大连续盈利:
889.36 USD (27)
夏普比率:
0.14
交易活动:
43.46%
最大入金加载:
21.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.10
长期交易:
365 (89.24%)
短期交易:
44 (10.76%)
利润因子:
1.69
预期回报:
4.07 USD
平均利润:
11.66 USD
平均损失:
-40.98 USD
最大连续失误:
6 (-78.05 USD)
最大连续亏损:
-792.77 USD (5)
每月增长:
33.73%
年度预测:
409.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 510.78 USD (54.56%)
相对跌幅:
结余:
71.67% (1 510.78 USD)
净值:
62.31% (1 024.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 409
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 174K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +162.71 USD
最差交易: -329 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +361.33 USD
最大连续亏损: -78.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live06 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
2.13 × 739
ICMarketsSC-Live08
2.32 × 377
RoboForex-ProCent-6
3.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
4.57 × 7
ICMarketsSC-Live09
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
8.71 × 21
GQCapital-Live
22.98 × 1789
Swissquote-Live1
24.07 × 168
一，本人是趋势轻仓交易策略，EA程序+人工交易，平均两天一单，不用网格加码，每单止盈，周线清仓，每1000刀开0.01手
二，exness官方后台复制跟单参与
xm官方后台跟单社区参与 https://social.tp-redirect.com/s/elnaW3gb
三，qq群61058248，群内免费喊单，沟通合作联系群主微信 hongpanshou，海外电报群 https://t.me/Goldtrend2025
EX平台开户和登录（日返佣）：
没有评论
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 16:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 22:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
