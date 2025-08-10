- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|2.13 × 739
|
ICMarketsSC-Live08
|2.32 × 377
|
RoboForex-ProCent-6
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|4.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|8.71 × 21
|
GQCapital-Live
|22.98 × 1789
|
Swissquote-Live1
|24.07 × 168
1. Trading Strategy
I employ a trend-following light position trading strategy, using EA programs combined with manual trading.
-
Average trade frequency: One trade every two days.
-
No grid pyramiding (no martingale or averaging down).
-
Take-profit set for every trade.
-
Weekly chart trend confirmation.
-
Position sizing: 0.01 lot per $1,000 in account equity.
