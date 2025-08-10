СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold trend
Xiongan Xu

Gold trend

Xiongan Xu
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 286%
ICMarketsSC-Live06
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
409
Прибыльных трейдов:
350 (85.57%)
Убыточных трейдов:
59 (14.43%)
Лучший трейд:
162.71 USD
Худший трейд:
-329.36 USD
Общая прибыль:
4 082.44 USD (399 629 pips)
Общий убыток:
-2 418.11 USD (225 821 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (361.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
889.36 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
43.46%
Макс. загрузка депозита:
21.60%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
365 (89.24%)
Коротких трейдов:
44 (10.76%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
11.66 USD
Средний убыток:
-40.98 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-78.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-792.77 USD (5)
Прирост в месяц:
33.73%
Годовой прогноз:
409.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 510.78 USD (54.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.67% (1 510.78 USD)
По эквити:
62.31% (1 024.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 409
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +162.71 USD
Худший трейд: -329 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +361.33 USD
Макс. убыток в серии: -78.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
2.13 × 739
ICMarketsSC-Live08
2.32 × 377
RoboForex-ProCent-6
3.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
4.57 × 7
ICMarketsSC-Live09
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
8.71 × 21
GQCapital-Live
22.98 × 1789
Swissquote-Live1
24.07 × 168
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

1. Trading Strategy

I employ a trend-following light position trading strategy, using EA programs combined with manual trading.

  • Average trade frequency: One trade every two days.

  • No grid pyramiding (no martingale or averaging down).

  • Take-profit set for every trade.

  • Weekly chart trend confirmation.

  • Position sizing: 0.01 lot per $1,000 in account equity.

2. Copy Trading Participation

3. Community & Contact

  • QQ Group: 61058248

    • Free trade signals shared inside the group.

    • For collaboration or inquiries, contact the group admin on WeChat: hongpanshou.

  • Telegram Group (Global):
    https://t.me/Goldtrend2025

EX Platform Account & Login (Daily Rebates)

Open/link your account here:
https://one.exnesstrack.org/intl/zh/a/41021


Нет отзывов
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 16:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 22:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold trend
100 USD в месяц
286%
0
0
USD
1.8K
USD
28
100%
409
85%
43%
1.68
4.07
USD
72%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.