SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold trend
Xiongan Xu

Gold trend

Xiongan Xu
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 294%
ICMarketsSC-Live06
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
416
Negociações com lucro:
355 (85.33%)
Negociações com perda:
61 (14.66%)
Melhor negociação:
162.71 USD
Pior negociação:
-329.36 USD
Lucro bruto:
4 117.94 USD (402 317 pips)
Perda bruta:
-2 418.19 USD (225 826 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (361.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
889.36 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
41.68%
Depósito máximo carregado:
21.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
372 (89.42%)
Negociações curtas:
44 (10.58%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
4.09 USD
Lucro médio:
11.60 USD
Perda média:
-39.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-78.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-792.77 USD (5)
Crescimento mensal:
26.92%
Previsão anual:
326.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 510.78 USD (54.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.67% (1 510.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.31% (1 024.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 177K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +162.71 USD
Pior negociação: -329 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +361.33 USD
Máxima perda consecutiva: -78.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
2.13 × 739
ICMarketsSC-Live08
2.32 × 377
RoboForex-ProCent-6
3.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
4.57 × 7
ICMarketsSC-Live09
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
8.71 × 21
GQCapital-Live
22.98 × 1789
Swissquote-Live1
24.07 × 168
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

1. Trading Strategy

I employ a trend-following light position trading strategy, using EA programs combined with manual trading.

  • Average trade frequency: One trade every two days.

  • No grid pyramiding (no martingale or averaging down).

  • Take-profit set for every trade.

  • Weekly chart trend confirmation.

  • Position sizing: 0.01 lot per $1,000 in account equity.

2. Copy Trading Participation

3. Community & Contact

  • QQ Group: 61058248

    • Free trade signals shared inside the group.

    • For collaboration or inquiries, contact the group admin on WeChat: hongpanshou.

  • Telegram Group (Global):
    https://t.me/Goldtrend2025

EX Platform Account & Login (Daily Rebates)

Open/link your account here:
https://one.exnesstrack.org/intl/zh/a/41021


Sem comentários
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 16:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.05% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 22:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold trend
100 USD por mês
294%
0
0
USD
1.8K
USD
28
100%
416
85%
42%
1.70
4.09
USD
72%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.