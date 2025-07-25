- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
583
利益トレード:
262 (44.93%)
損失トレード:
321 (55.06%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
総損失:
-35 822.84 USD (852 800 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 376.17 USD)
最大連続利益:
3 023.05 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
86.18%
最大入金額:
10.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
394 (67.58%)
短いトレード:
189 (32.42%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
5.70 USD
平均利益:
149.41 USD
平均損失:
-111.60 USD
最大連続の負け:
24 (-5 139.13 USD)
最大連続損失:
-5 963.97 USD (17)
月間成長:
-10.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 694.68 USD
最大の:
7 536.28 USD (60.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.70% (3 863.42 USD)
エクイティによる:
8.83% (946.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|574
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|186K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +1 376.17 USD
最大連続損失: -5 139.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
266 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
32
0%
583
44%
86%
1.09
5.70
USD
USD
58%
1:50