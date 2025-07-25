- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
586
Gewinntrades:
263 (44.88%)
Verlusttrades:
323 (55.12%)
Bester Trade:
498.00 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
39 347.55 USD (1 032 937 pips)
Bruttoverlust:
-36 127.36 USD (858 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 376.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 023.05 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
86.18%
Max deposit load:
10.63%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
396 (67.58%)
Short-Positionen:
190 (32.42%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
5.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
149.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-5 139.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 963.97 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-23.60%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 694.68 USD
Maximaler:
7 536.28 USD (60.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.70% (3 863.42 USD)
Kapital:
8.83% (946.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|577
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.4K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|184K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +498.00 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 376.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 139.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
noch 266 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
32
0%
586
44%
86%
1.08
5.50
USD
USD
58%
1:50