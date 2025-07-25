SignaleKategorien
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
586
Gewinntrades:
263 (44.88%)
Verlusttrades:
323 (55.12%)
Bester Trade:
498.00 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
39 347.55 USD (1 032 937 pips)
Bruttoverlust:
-36 127.36 USD (858 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 376.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 023.05 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
86.18%
Max deposit load:
10.63%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
396 (67.58%)
Short-Positionen:
190 (32.42%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
5.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
149.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-5 139.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 963.97 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-23.60%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 694.68 USD
Maximaler:
7 536.28 USD (60.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.70% (3 863.42 USD)
Kapital:
8.83% (946.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 577
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 184K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +498.00 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 376.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 139.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
noch 266 ...
Keine Bewertungen
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
