- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
583
Negociações com lucro:
262 (44.93%)
Negociações com perda:
321 (55.06%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
Perda bruta:
-35 822.84 USD (852 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 376.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 023.05 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
86.18%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
394 (67.58%)
Negociações curtas:
189 (32.42%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
5.70 USD
Lucro médio:
149.41 USD
Perda média:
-111.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-5 139.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 963.97 USD (17)
Crescimento mensal:
-10.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 694.68 USD
Máximo:
7 536.28 USD (60.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.70% (3 863.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.83% (946.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|574
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|186K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +1 376.17 USD
Máxima perda consecutiva: -5 139.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
266 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
32
0%
583
44%
86%
1.09
5.70
USD
USD
58%
1:50