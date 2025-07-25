SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Bayu Setiaji
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
583
Negociações com lucro:
262 (44.93%)
Negociações com perda:
321 (55.06%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
Perda bruta:
-35 822.84 USD (852 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 376.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 023.05 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
86.18%
Depósito máximo carregado:
10.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
394 (67.58%)
Negociações curtas:
189 (32.42%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
5.70 USD
Lucro médio:
149.41 USD
Perda média:
-111.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-5 139.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 963.97 USD (17)
Crescimento mensal:
-10.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 694.68 USD
Máximo:
7 536.28 USD (60.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.70% (3 863.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.83% (946.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 574
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 186K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +1 376.17 USD
Máxima perda consecutiva: -5 139.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
266 mais ...
Sem comentários
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bayu Setiaji
30 USD por mês
40%
0
0
USD
9.6K
USD
32
0%
583
44%
86%
1.09
5.70
USD
58%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.