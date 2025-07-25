信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bayu Setiaji
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
582
盈利交易:
262 (45.01%)
亏损交易:
320 (54.98%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
毛利亏损:
-35 721.84 USD (850 800 pips)
最大连续赢利:
12 (1 376.17 USD)
最大连续盈利:
3 023.05 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
86.18%
最大入金加载:
10.63%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.45
长期交易:
393 (67.53%)
短期交易:
189 (32.47%)
利润因子:
1.10
预期回报:
5.88 USD
平均利润:
149.41 USD
平均损失:
-111.63 USD
最大连续失误:
24 (-5 139.13 USD)
最大连续亏损:
-5 963.97 USD (17)
每月增长:
-7.61%
年度预测:
-92.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 694.68 USD
最大值:
7 536.28 USD (60.33%)
相对跌幅:
结余:
57.70% (3 863.42 USD)
净值:
8.83% (946.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 573
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.6K
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 188K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +1 376.17 USD
最大连续亏损: -5 139.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GO4X-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
没有评论
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bayu Setiaji
每月30 USD
41%
0
0
USD
9.7K
USD
32
0%
582
45%
86%
1.09
5.88
USD
58%
1:50
