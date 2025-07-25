- 成长
交易:
582
盈利交易:
262 (45.01%)
亏损交易:
320 (54.98%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
毛利亏损:
-35 721.84 USD (850 800 pips)
最大连续赢利:
12 (1 376.17 USD)
最大连续盈利:
3 023.05 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
86.18%
最大入金加载:
10.63%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.45
长期交易:
393 (67.53%)
短期交易:
189 (32.47%)
利润因子:
1.10
预期回报:
5.88 USD
平均利润:
149.41 USD
平均损失:
-111.63 USD
最大连续失误:
24 (-5 139.13 USD)
最大连续亏损:
-5 963.97 USD (17)
每月增长:
-7.61%
年度预测:
-92.29%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 694.68 USD
最大值:
7 536.28 USD (60.33%)
相对跌幅:
结余:
57.70% (3 863.42 USD)
净值:
8.83% (946.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|188K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +1 376.17 USD
最大连续亏损: -5 139.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
