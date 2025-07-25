- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
331
Profit Trade:
137 (41.38%)
Loss Trade:
194 (58.61%)
Best Trade:
159.20 USD
Worst Trade:
-185.01 USD
Profitto lordo:
13 860.14 USD (478 139 pips)
Perdita lorda:
-14 239.47 USD (480 992 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 376.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 376.17 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
96.72%
Massimo carico di deposito:
10.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
210 (63.44%)
Short Trade:
121 (36.56%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
101.17 USD
Perdita media:
-73.40 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1 619.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 619.52 USD (21)
Crescita mensile:
65.06%
Previsione annuale:
789.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 694.68 USD
Massimale:
3 863.42 USD (91.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.70% (3 863.42 USD)
Per equità:
8.75% (458.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-159
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +159.20 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 376.17 USD
Massima perdita consecutiva: -1 619.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
260 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
19
0%
331
41%
97%
0.97
-1.15
USD
USD
58%
1:50