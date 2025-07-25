- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
579
Прибыльных трейдов:
260 (44.90%)
Убыточных трейдов:
319 (55.09%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
38 658.34 USD (1 018 894 pips)
Общий убыток:
-35 620.84 USD (848 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 376.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 023.05 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.18%
Макс. загрузка депозита:
10.63%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
390 (67.36%)
Коротких трейдов:
189 (32.64%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.25 USD
Средняя прибыль:
148.69 USD
Средний убыток:
-111.66 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-5 139.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 963.97 USD (17)
Прирост в месяц:
-10.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 694.68 USD
Максимальная:
7 536.28 USD (60.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.70% (3 863.42 USD)
По эквити:
8.83% (946.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|570
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|180K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +1 376.17 USD
Макс. убыток в серии: -5 139.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
еще 266...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
32
0%
579
44%
86%
1.08
5.25
USD
USD
58%
1:50