Bayu Setiaji

Bayu Setiaji

Bayu Setiaji
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 36%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
579
Прибыльных трейдов:
260 (44.90%)
Убыточных трейдов:
319 (55.09%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
38 658.34 USD (1 018 894 pips)
Общий убыток:
-35 620.84 USD (848 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 376.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 023.05 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
86.18%
Макс. загрузка депозита:
10.63%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
390 (67.36%)
Коротких трейдов:
189 (32.64%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
5.25 USD
Средняя прибыль:
148.69 USD
Средний убыток:
-111.66 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-5 139.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 963.97 USD (17)
Прирост в месяц:
-10.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 694.68 USD
Максимальная:
7 536.28 USD (60.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.70% (3 863.42 USD)
По эквити:
8.83% (946.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 570
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 180K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +1 376.17 USD
Макс. убыток в серии: -5 139.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GO4X-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
еще 266...
Нет отзывов
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bayu Setiaji
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
9.3K
USD
32
0%
579
44%
86%
1.08
5.25
USD
58%
1:50
Копировать

