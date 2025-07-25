- 자본
- 축소
트레이드:
618
이익 거래:
281 (45.46%)
손실 거래:
337 (54.53%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
43 421.26 USD (1 117 114 pips)
총 손실:
-37 996.57 USD (902 410 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 913.63 USD)
연속 최대 이익:
3 023.05 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
84.53%
최대 입금량:
10.63%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
425 (68.77%)
숏(주식차입매도):
193 (31.23%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
8.78 USD
평균 이익:
154.52 USD
평균 손실:
-112.75 USD
연속 최대 손실:
24 (-5 139.13 USD)
연속 최대 손실:
-5 963.97 USD (17)
월별 성장률:
40.22%
연간 예측:
487.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 694.68 USD
최대한의:
7 536.28 USD (60.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.70% (3 863.42 USD)
자본금별:
8.83% (946.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.6K
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|225K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +498.00 USD
최악의 거래: -513 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +2 913.63 USD
연속 최대 손실: -5 139.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
