Bayu Setiaji

Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
583
Transacciones Rentables:
262 (44.93%)
Transacciones Irrentables:
321 (55.06%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
39 146.40 USD (1 028 894 pips)
Pérdidas Brutas:
-35 822.84 USD (852 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 376.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 023.05 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
86.18%
Carga máxima del depósito:
10.63%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.44
Transacciones Largas:
394 (67.58%)
Transacciones Cortas:
189 (32.42%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
5.70 USD
Beneficio medio:
149.41 USD
Pérdidas medias:
-111.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-5 139.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 963.97 USD (17)
Crecimiento al mes:
-10.39%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 694.68 USD
Máxima:
7 536.28 USD (60.33%)
Reducción relativa:
De balance:
57.70% (3 863.42 USD)
De fondos:
8.83% (946.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 574
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 186K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -513 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +1 376.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 139.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GO4X-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
otros 266...
2025.11.19 18:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 03:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
