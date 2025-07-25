- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
137 (41.38%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (58.61%)
En iyi işlem:
159.20 USD
En kötü işlem:
-185.01 USD
Brüt kâr:
13 860.14 USD (478 139 pips)
Brüt zarar:
-14 239.47 USD (480 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 376.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 376.17 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
96.72%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
210 (63.44%)
Satış işlemleri:
121 (36.56%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
101.17 USD
Ortalama zarar:
-73.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 619.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 619.52 USD (21)
Aylık büyüme:
65.06%
Yıllık tahmin:
789.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 694.68 USD
Maksimum:
3 863.42 USD (91.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.70% (3 863.42 USD)
Varlığa göre:
8.75% (458.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|322
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-159
|GBPJPY
|-112
|CHFJPY
|-65
|EURJPY
|-44
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|GBPJPY
|-5K
|CHFJPY
|-3K
|EURJPY
|-2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +159.20 USD
En kötü işlem: -185 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 376.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 619.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
