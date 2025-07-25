SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bayu Setiaji
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
331
Kârla kapanan işlemler:
137 (41.38%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (58.61%)
En iyi işlem:
159.20 USD
En kötü işlem:
-185.01 USD
Brüt kâr:
13 860.14 USD (478 139 pips)
Brüt zarar:
-14 239.47 USD (480 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 376.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 376.17 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
96.72%
Maks. mevduat yükü:
10.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
210 (63.44%)
Satış işlemleri:
121 (36.56%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
101.17 USD
Ortalama zarar:
-73.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 619.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 619.52 USD (21)
Aylık büyüme:
65.06%
Yıllık tahmin:
789.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 694.68 USD
Maksimum:
3 863.42 USD (91.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.70% (3 863.42 USD)
Varlığa göre:
8.75% (458.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 322
GBPJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -159
GBPJPY -112
CHFJPY -65
EURJPY -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.1K
GBPJPY -5K
CHFJPY -3K
EURJPY -2K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.20 USD
En kötü işlem: -185 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 376.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 619.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 5
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
260 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 06:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 23:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.