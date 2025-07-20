- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
242
利益トレード:
108 (44.62%)
損失トレード:
134 (55.37%)
ベストトレード:
58.59 USD
最悪のトレード:
-47.87 USD
総利益:
3 327.96 USD (307 333 pips)
総損失:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
最大連続の勝ち:
6 (154.66 USD)
最大連続利益:
189.85 USD (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
45.30%
最大入金額:
3.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
148 (61.16%)
短いトレード:
94 (38.84%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
30.81 USD
平均損失:
-22.88 USD
最大連続の負け:
11 (-193.04 USD)
最大連続損失:
-193.04 USD (11)
月間成長:
1.97%
年間予想:
23.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
308.12 USD
最大の:
315.84 USD (102.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.34% (297.08 USD)
エクイティによる:
2.84% (42.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|262
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.59 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +154.66 USD
最大連続損失: -193.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
