- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
242
Negociações com lucro:
108 (44.62%)
Negociações com perda:
134 (55.37%)
Melhor negociação:
58.59 USD
Pior negociação:
-47.87 USD
Lucro bruto:
3 327.96 USD (307 333 pips)
Perda bruta:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (154.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
189.85 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
45.30%
Depósito máximo carregado:
3.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
148 (61.16%)
Negociações curtas:
94 (38.84%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
30.81 USD
Perda média:
-22.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-193.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-193.04 USD (11)
Crescimento mensal:
1.97%
Previsão anual:
23.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
308.12 USD
Máximo:
315.84 USD (102.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.34% (297.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.84% (42.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|262
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +58.59 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +154.66 USD
Máxima perda consecutiva: -193.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
