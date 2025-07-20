SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WTrader Gold
Wendhi Desma Satriya

WTrader Gold

Wendhi Desma Satriya
0 Bewertungen
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
243
Gewinntrades:
108 (44.44%)
Verlusttrades:
135 (55.56%)
Bester Trade:
58.59 USD
Schlechtester Trade:
-47.87 USD
Bruttoprofit:
3 327.96 USD (307 333 pips)
Bruttoverlust:
-3 096.79 USD (276 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (154.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
189.85 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
45.30%
Max deposit load:
3.22%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
149 (61.32%)
Short-Positionen:
94 (38.68%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-193.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.04 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-1.19%
Jahresprognose:
-14.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
308.12 USD
Maximaler:
315.84 USD (102.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.34% (297.08 USD)
Kapital:
2.84% (42.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 243
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 231
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.59 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +154.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -193.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
