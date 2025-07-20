- 成长
交易:
240
盈利交易:
106 (44.16%)
亏损交易:
134 (55.83%)
最好交易:
58.59 USD
最差交易:
-47.87 USD
毛利:
3 249.34 USD (299 453 pips)
毛利亏损:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
最大连续赢利:
6 (154.66 USD)
最大连续盈利:
189.85 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
45.30%
最大入金加载:
3.22%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.58
长期交易:
146 (60.83%)
短期交易:
94 (39.17%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
30.65 USD
平均损失:
-22.88 USD
最大连续失误:
11 (-193.04 USD)
最大连续亏损:
-193.04 USD (11)
每月增长:
-2.85%
年度预测:
-34.63%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
308.12 USD
最大值:
315.84 USD (102.64%)
相对跌幅:
结余:
36.34% (297.08 USD)
净值:
2.84% (42.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|183
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.59 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +154.66 USD
最大连续亏损: -193.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
