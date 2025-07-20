- 자본
- 축소
트레이드:
247
이익 거래:
109 (44.12%)
손실 거래:
138 (55.87%)
최고의 거래:
58.59 USD
최악의 거래:
-47.87 USD
총 수익:
3 335.33 USD (308 079 pips)
총 손실:
-3 165.86 USD (283 250 pips)
연속 최대 이익:
6 (154.66 USD)
연속 최대 이익:
189.85 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
45.30%
최대 입금량:
3.22%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
151 (61.13%)
숏(주식차입매도):
96 (38.87%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
30.60 USD
평균 손실:
-22.94 USD
연속 최대 손실:
11 (-193.04 USD)
연속 최대 손실:
-193.04 USD (11)
월별 성장률:
-4.81%
연간 예측:
-58.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
308.12 USD
최대한의:
315.84 USD (102.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.34% (297.08 USD)
자본금별:
2.84% (42.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|169
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|25K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.59 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +154.66 USD
연속 최대 손실: -193.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
36
0%
247
44%
45%
1.05
0.69
USD
USD
36%
1:200