- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
106 (44.16%)
Убыточных трейдов:
134 (55.83%)
Лучший трейд:
58.59 USD
Худший трейд:
-47.87 USD
Общая прибыль:
3 249.34 USD (299 453 pips)
Общий убыток:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (154.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.30%
Макс. загрузка депозита:
3.22%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
146 (60.83%)
Коротких трейдов:
94 (39.17%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
30.65 USD
Средний убыток:
-22.88 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-193.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.04 USD (11)
Прирост в месяц:
-2.85%
Годовой прогноз:
-34.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
308.12 USD
Максимальная:
315.84 USD (102.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.34% (297.08 USD)
По эквити:
2.84% (42.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|240
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|183
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.59 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +154.66 USD
Макс. убыток в серии: -193.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
35
0%
240
44%
45%
1.05
0.76
USD
USD
36%
1:200