СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WTrader Gold
Wendhi Desma Satriya

WTrader Gold

Wendhi Desma Satriya
0 отзывов
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
106 (44.16%)
Убыточных трейдов:
134 (55.83%)
Лучший трейд:
58.59 USD
Худший трейд:
-47.87 USD
Общая прибыль:
3 249.34 USD (299 453 pips)
Общий убыток:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (154.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
45.30%
Макс. загрузка депозита:
3.22%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
146 (60.83%)
Коротких трейдов:
94 (39.17%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
30.65 USD
Средний убыток:
-22.88 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-193.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-193.04 USD (11)
Прирост в месяц:
-2.85%
Годовой прогноз:
-34.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
308.12 USD
Максимальная:
315.84 USD (102.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.34% (297.08 USD)
По эквити:
2.84% (42.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 183
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.59 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +154.66 USD
Макс. убыток в серии: -193.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
