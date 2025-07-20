- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
65 (43.62%)
Loss Trade:
84 (56.38%)
Best Trade:
58.59 USD
Worst Trade:
-47.87 USD
Profitto lordo:
1 816.52 USD (155 320 pips)
Perdita lorda:
-1 809.66 USD (148 551 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (154.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
53.78%
Massimo carico di deposito:
3.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
80 (53.69%)
Short Trade:
69 (46.31%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
27.95 USD
Perdita media:
-21.54 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-193.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.04 USD (11)
Crescita mensile:
22.67%
Previsione annuale:
275.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
308.12 USD
Massimale:
315.84 USD (102.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.34% (297.08 USD)
Per equità:
2.84% (42.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.59 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +154.66 USD
Massima perdita consecutiva: -193.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-15%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
0%
149
43%
54%
1.00
0.05
USD
USD
36%
1:200