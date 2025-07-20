SegnaliSezioni
Wendhi Desma Satriya

WTrader Gold

Wendhi Desma Satriya
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
65 (43.62%)
Loss Trade:
84 (56.38%)
Best Trade:
58.59 USD
Worst Trade:
-47.87 USD
Profitto lordo:
1 816.52 USD (155 320 pips)
Perdita lorda:
-1 809.66 USD (148 551 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (154.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
53.78%
Massimo carico di deposito:
3.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
80 (53.69%)
Short Trade:
69 (46.31%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
27.95 USD
Perdita media:
-21.54 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-193.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.04 USD (11)
Crescita mensile:
22.67%
Previsione annuale:
275.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
308.12 USD
Massimale:
315.84 USD (102.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.34% (297.08 USD)
Per equità:
2.84% (42.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.59 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +154.66 USD
Massima perdita consecutiva: -193.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.