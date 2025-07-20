- Büyüme
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
65 (43.62%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (56.38%)
En iyi işlem:
58.59 USD
En kötü işlem:
-47.87 USD
Brüt kâr:
1 816.52 USD (155 320 pips)
Brüt zarar:
-1 809.66 USD (148 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (154.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
53.78%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
80 (53.69%)
Satış işlemleri:
69 (46.31%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
27.95 USD
Ortalama zarar:
-21.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-193.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.04 USD (11)
Aylık büyüme:
22.67%
Yıllık tahmin:
275.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
308.12 USD
Maksimum:
315.84 USD (102.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.34% (297.08 USD)
Varlığa göre:
2.84% (42.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.59 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +154.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
22
0%
149
43%
54%
1.00
0.05
USD
USD
36%
1:200