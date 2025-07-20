SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WTrader Gold
Wendhi Desma Satriya

WTrader Gold

Wendhi Desma Satriya
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
65 (43.62%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (56.38%)
En iyi işlem:
58.59 USD
En kötü işlem:
-47.87 USD
Brüt kâr:
1 816.52 USD (155 320 pips)
Brüt zarar:
-1 809.66 USD (148 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (154.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.66 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
53.78%
Maks. mevduat yükü:
3.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
80 (53.69%)
Satış işlemleri:
69 (46.31%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
27.95 USD
Ortalama zarar:
-21.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-193.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.04 USD (11)
Aylık büyüme:
22.67%
Yıllık tahmin:
275.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
308.12 USD
Maksimum:
315.84 USD (102.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.34% (297.08 USD)
Varlığa göre:
2.84% (42.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 149
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.59 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +154.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
