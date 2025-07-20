- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
242
Transacciones Rentables:
108 (44.62%)
Transacciones Irrentables:
134 (55.37%)
Mejor transacción:
58.59 USD
Peor transacción:
-47.87 USD
Beneficio Bruto:
3 327.96 USD (307 333 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 066.02 USD (273 380 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (154.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
189.85 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
45.30%
Carga máxima del depósito:
3.22%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.83
Transacciones Largas:
148 (61.16%)
Transacciones Cortas:
94 (38.84%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
30.81 USD
Pérdidas medias:
-22.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-193.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-193.04 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.97%
Pronóstico anual:
23.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
308.12 USD
Máxima:
315.84 USD (102.64%)
Reducción relativa:
De balance:
36.34% (297.08 USD)
De fondos:
2.84% (42.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|262
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|34K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +58.59 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +154.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -193.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
