トレード:
290
利益トレード:
250 (86.20%)
損失トレード:
40 (13.79%)
ベストトレード:
49.26 USD
最悪のトレード:
-23.92 USD
総利益:
1 329.22 USD (133 399 pips)
総損失:
-553.98 USD (55 184 pips)
最大連続の勝ち:
78 (376.60 USD)
最大連続利益:
376.60 USD (78)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
4.16%
最大入金額:
4.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.98
長いトレード:
191 (65.86%)
短いトレード:
99 (34.14%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
2.67 USD
平均利益:
5.32 USD
平均損失:
-13.85 USD
最大連続の負け:
10 (-158.85 USD)
最大連続損失:
-158.85 USD (10)
月間成長:
10.09%
年間予想:
122.38%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.09 USD
最大の:
260.29 USD (12.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.57% (260.29 USD)
エクイティによる:
3.72% (56.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.26 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 78
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +376.60 USD
最大連続損失: -158.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
