El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-4 2.40 × 1290 RoboForex-Pro-5 2.63 × 1898 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 3.22 × 211 RoboForex-Pro-6 3.32 × 867 RoboForex-Pro-3 5.70 × 70 ForexClubBY-MT4 Real Server 5.91 × 420 Axi-US03-Live 10.24 × 793 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada