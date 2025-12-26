- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
290
Transacciones Rentables:
250 (86.20%)
Transacciones Irrentables:
40 (13.79%)
Mejor transacción:
49.26 USD
Peor transacción:
-23.92 USD
Beneficio Bruto:
1 329.22 USD (133 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-553.98 USD (55 184 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (376.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.60 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
4.16%
Carga máxima del depósito:
4.81%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.98
Transacciones Largas:
191 (65.86%)
Transacciones Cortas:
99 (34.14%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
2.67 USD
Beneficio medio:
5.32 USD
Pérdidas medias:
-13.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-158.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-158.85 USD (10)
Crecimiento al mes:
10.09%
Pronóstico anual:
122.38%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.09 USD
Máxima:
260.29 USD (12.31%)
Reducción relativa:
De balance:
16.57% (260.29 USD)
De fondos:
3.72% (56.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.26 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 78
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +376.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -158.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
62%
1
8
USD
USD
1.7K
USD
USD
33
98%
290
86%
4%
2.39
2.67
USD
USD
17%
1:500
Can you open other deals, please?