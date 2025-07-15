- Büyüme
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
179 (89.94%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (10.05%)
En iyi işlem:
14.34 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
788.55 USD (79 284 pips)
Brüt zarar:
-241.57 USD (23 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (376.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.60 USD (78)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
6.21%
Maks. mevduat yükü:
3.88%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
121 (60.80%)
Satış işlemleri:
78 (39.20%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
2.75 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
-12.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-103.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.23 USD (5)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
12.25%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.09 USD
Maksimum:
103.23 USD (4.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.57% (103.23 USD)
Varlığa göre:
3.70% (56.47 USD)
Dağılım
|İşlemler
|XAUUSD
|199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Brüt kâr, USD
|XAUUSD
|547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Brüt kâr, pips
|XAUUSD
|55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.34 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +376.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RoboForex-Pro-4
|2.21 × 1123
RoboForex-Pro-5
|2.39 × 1596
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 711
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
İnceleme yok
