Juan Diego Parraga

Cazador de Pips

Juan Diego Parraga
0 отзывов
Надежность
32 недели
1 / 6 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 61%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
249 (86.15%)
Убыточных трейдов:
40 (13.84%)
Лучший трейд:
49.26 USD
Худший трейд:
-23.92 USD
Общая прибыль:
1 328.82 USD (133 360 pips)
Общий убыток:
-553.98 USD (55 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (376.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.60 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
4.16%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
190 (65.74%)
Коротких трейдов:
99 (34.26%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
5.34 USD
Средний убыток:
-13.85 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-158.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.85 USD (10)
Прирост в месяц:
12.92%
Годовой прогноз:
156.71%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.09 USD
Максимальная:
260.29 USD (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.57% (260.29 USD)
По эквити:
3.72% (56.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 289
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 775
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.26 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +376.60 USD
Макс. убыток в серии: -158.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 03:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cazador de Pips
30 USD в месяц
61%
1
6
USD
1.7K
USD
32
98%
289
86%
4%
2.39
2.68
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.