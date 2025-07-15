- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
249 (86.15%)
Убыточных трейдов:
40 (13.84%)
Лучший трейд:
49.26 USD
Худший трейд:
-23.92 USD
Общая прибыль:
1 328.82 USD (133 360 pips)
Общий убыток:
-553.98 USD (55 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (376.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.60 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
4.16%
Макс. загрузка депозита:
4.81%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
190 (65.74%)
Коротких трейдов:
99 (34.26%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
5.34 USD
Средний убыток:
-13.85 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-158.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.85 USD (10)
Прирост в месяц:
12.92%
Годовой прогноз:
156.71%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.09 USD
Максимальная:
260.29 USD (12.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.57% (260.29 USD)
По эквити:
3.72% (56.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.26 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +376.60 USD
Макс. убыток в серии: -158.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
61%
1
6
USD
USD
1.7K
USD
USD
32
98%
289
86%
4%
2.39
2.68
USD
USD
17%
1:500