SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cazador de Pips
Juan Diego Parraga

Cazador de Pips

Juan Diego Parraga
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
RoboForex-Pro-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
179 (89.94%)
Loss Trade:
20 (10.05%)
Best Trade:
14.34 USD
Worst Trade:
-23.92 USD
Profitto lordo:
788.55 USD (79 284 pips)
Perdita lorda:
-241.57 USD (23 970 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (376.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.60 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
6.21%
Massimo carico di deposito:
3.88%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
121 (60.80%)
Short Trade:
78 (39.20%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-12.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-103.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.23 USD (5)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
12.25%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.09 USD
Massimale:
103.23 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.57% (103.23 USD)
Per equità:
3.70% (56.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 199
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 547
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.34 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +376.60 USD
Massima perdita consecutiva: -103.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-4
2.21 × 1123
RoboForex-Pro-5
2.39 × 1596
RoboForex-Pro-6
3.12 × 711
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cazador de Pips
30USD al mese
40%
0
0
USD
1.5K
USD
19
97%
199
89%
6%
3.26
2.75
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.