Trade:
199
Profit Trade:
179 (89.94%)
Loss Trade:
20 (10.05%)
Best Trade:
14.34 USD
Worst Trade:
-23.92 USD
Profitto lordo:
788.55 USD (79 284 pips)
Perdita lorda:
-241.57 USD (23 970 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (376.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.60 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
6.21%
Massimo carico di deposito:
3.88%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
121 (60.80%)
Short Trade:
78 (39.20%)
Fattore di profitto:
3.26
Profitto previsto:
2.75 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-12.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-103.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.23 USD (5)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
12.25%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.09 USD
Massimale:
103.23 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.57% (103.23 USD)
Per equità:
3.70% (56.47 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-4
|2.21 × 1123
|
RoboForex-Pro-5
|2.39 × 1596
|
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 711
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Non ci sono recensioni
