- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
290
Gewinntrades:
250 (86.20%)
Verlusttrades:
40 (13.79%)
Bester Trade:
49.26 USD
Schlechtester Trade:
-23.92 USD
Bruttoprofit:
1 329.22 USD (133 399 pips)
Bruttoverlust:
-553.98 USD (55 184 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (376.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.60 USD (78)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
4.16%
Max deposit load:
4.81%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
191 (65.86%)
Short-Positionen:
99 (34.14%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-158.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-158.85 USD (10)
Wachstum pro Monat :
8.92%
Jahresprognose:
108.25%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.09 USD
Maximaler:
260.29 USD (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.57% (260.29 USD)
Kapital:
3.72% (56.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.26 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 78
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +376.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -158.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
62%
1
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
33
98%
290
86%
4%
2.39
2.67
USD
USD
17%
1:500
Can you open other deals, please?