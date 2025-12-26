SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Cazador de Pips
Juan Diego Parraga

Cazador de Pips

Juan Diego Parraga
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
33 Wochen
1 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
RoboForex-Pro-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
290
Gewinntrades:
250 (86.20%)
Verlusttrades:
40 (13.79%)
Bester Trade:
49.26 USD
Schlechtester Trade:
-23.92 USD
Bruttoprofit:
1 329.22 USD (133 399 pips)
Bruttoverlust:
-553.98 USD (55 184 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (376.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.60 USD (78)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
4.16%
Max deposit load:
4.81%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.98
Long-Positionen:
191 (65.86%)
Short-Positionen:
99 (34.14%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-158.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-158.85 USD (10)
Wachstum pro Monat :
8.92%
Jahresprognose:
108.25%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.09 USD
Maximaler:
260.29 USD (12.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.57% (260.29 USD)
Kapital:
3.72% (56.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 290
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 775
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.26 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 78
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +376.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -158.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Durchschnittliche Bewertung:
askata987
49
askata987 2025.12.26 16:47 
 

Can you open other deals, please?

2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 03:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cazador de Pips
30 USD pro Monat
62%
1
0
USD
1.7K
USD
33
98%
290
86%
4%
2.39
2.67
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.