- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
290
Negociações com lucro:
250 (86.20%)
Negociações com perda:
40 (13.79%)
Melhor negociação:
49.26 USD
Pior negociação:
-23.92 USD
Lucro bruto:
1 329.22 USD (133 399 pips)
Perda bruta:
-553.98 USD (55 184 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (376.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.60 USD (78)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
4.16%
Depósito máximo carregado:
4.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
191 (65.86%)
Negociações curtas:
99 (34.14%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
5.32 USD
Perda média:
-13.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-158.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.85 USD (10)
Crescimento mensal:
10.09%
Previsão anual:
122.38%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.09 USD
Máximo:
260.29 USD (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.57% (260.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.72% (56.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.26 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 78
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +376.60 USD
Máxima perda consecutiva: -158.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
62%
1
8
USD
USD
1.7K
USD
USD
33
98%
290
86%
4%
2.39
2.67
USD
USD
17%
1:500
Can you open other deals, please?