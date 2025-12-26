SinaisSeções
Juan Diego Parraga

Cazador de Pips

Juan Diego Parraga
1 comentário
Confiabilidade
33 semanas
1 / 8 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 62%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
290
Negociações com lucro:
250 (86.20%)
Negociações com perda:
40 (13.79%)
Melhor negociação:
49.26 USD
Pior negociação:
-23.92 USD
Lucro bruto:
1 329.22 USD (133 399 pips)
Perda bruta:
-553.98 USD (55 184 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (376.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.60 USD (78)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
4.16%
Depósito máximo carregado:
4.81%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.98
Negociações longas:
191 (65.86%)
Negociações curtas:
99 (34.14%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
2.67 USD
Lucro médio:
5.32 USD
Perda média:
-13.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-158.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-158.85 USD (10)
Crescimento mensal:
10.09%
Previsão anual:
122.38%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.09 USD
Máximo:
260.29 USD (12.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.57% (260.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.72% (56.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 290
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 775
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.26 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 78
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +376.60 USD
Máxima perda consecutiva: -158.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Classificação Média:
askata987
49
askata987 2025.12.26 16:47 
 

Can you open other deals, please?

2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.93% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 03:47
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.76% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 02:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
