- 자본
- 축소
트레이드:
296
이익 거래:
254 (85.81%)
손실 거래:
42 (14.19%)
최고의 거래:
49.26 USD
최악의 거래:
-23.92 USD
총 수익:
1 368.51 USD (137 325 pips)
총 손실:
-600.12 USD (59 798 pips)
연속 최대 이익:
78 (376.60 USD)
연속 최대 이익:
376.60 USD (78)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
4.16%
최대 입금량:
4.81%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
191 (64.53%)
숏(주식차입매도):
105 (35.47%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
2.60 USD
평균 이익:
5.39 USD
평균 손실:
-14.29 USD
연속 최대 손실:
10 (-158.85 USD)
연속 최대 손실:
-158.85 USD (10)
월별 성장률:
6.78%
연간 예측:
84.41%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.09 USD
최대한의:
260.29 USD (12.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.57% (260.29 USD)
자본금별:
3.72% (56.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|768
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.26 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 78
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +376.60 USD
연속 최대 손실: -158.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
61%
1
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
33
98%
296
85%
4%
2.28
2.60
USD
USD
17%
1:500
Can you open other deals, please?