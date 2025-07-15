- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
289
盈利交易:
249 (86.15%)
亏损交易:
40 (13.84%)
最好交易:
49.26 USD
最差交易:
-23.92 USD
毛利:
1 328.82 USD (133 360 pips)
毛利亏损:
-553.98 USD (55 184 pips)
最大连续赢利:
78 (376.60 USD)
最大连续盈利:
376.60 USD (78)
夏普比率:
0.33
交易活动:
4.16%
最大入金加载:
4.81%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.98
长期交易:
190 (65.74%)
短期交易:
99 (34.26%)
利润因子:
2.40
预期回报:
2.68 USD
平均利润:
5.34 USD
平均损失:
-13.85 USD
最大连续失误:
10 (-158.85 USD)
最大连续亏损:
-158.85 USD (10)
每月增长:
12.92%
年度预测:
156.71%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8.09 USD
最大值:
260.29 USD (12.31%)
相对跌幅:
结余:
16.57% (260.29 USD)
净值:
3.72% (56.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|775
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.26 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 78
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +376.60 USD
最大连续亏损: -158.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
61%
1
6
USD
USD
1.7K
USD
USD
32
98%
289
86%
4%
2.39
2.68
USD
USD
17%
1:500