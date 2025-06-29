- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
74 (42.52%)
損失トレード:
100 (57.47%)
ベストトレード:
99.80 USD
最悪のトレード:
-101.18 USD
総利益:
3 430.64 USD (291 505 pips)
総損失:
-2 821.09 USD (243 039 pips)
最大連続の勝ち:
7 (359.46 USD)
最大連続利益:
359.46 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
46.70%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
1.28
長いトレード:
123 (70.69%)
短いトレード:
51 (29.31%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
3.50 USD
平均利益:
46.36 USD
平均損失:
-28.21 USD
最大連続の負け:
11 (-268.72 USD)
最大連続損失:
-268.72 USD (11)
月間成長:
-13.94%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
110.53 USD
最大の:
477.27 USD (29.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.92% (293.31 USD)
エクイティによる:
8.82% (65.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|609
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|48K
|GBPUSD
|82
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.80 USD
最悪のトレード: -101 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +359.46 USD
最大連続損失: -268.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
