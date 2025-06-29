- Crescimento
Negociações:
174
Negociações com lucro:
74 (42.52%)
Negociações com perda:
100 (57.47%)
Melhor negociação:
99.80 USD
Pior negociação:
-101.18 USD
Lucro bruto:
3 430.64 USD (291 505 pips)
Perda bruta:
-2 821.09 USD (243 039 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (359.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
359.46 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
46.70%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.28
Negociações longas:
123 (70.69%)
Negociações curtas:
51 (29.31%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
3.50 USD
Lucro médio:
46.36 USD
Perda média:
-28.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-268.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-268.72 USD (11)
Crescimento mensal:
-13.94%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
110.53 USD
Máximo:
477.27 USD (29.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.92% (293.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.82% (65.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|609
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|GBPUSD
|82
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.80 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +359.46 USD
Máxima perda consecutiva: -268.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
