Daffa Kaisha Pratama Chandra

SNJ

Daffa Kaisha Pratama Chandra
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
26 (38.23%)
Perte trades:
42 (61.76%)
Meilleure transaction:
40.01 USD
Pire transaction:
-31.03 USD
Bénéfice brut:
972.17 USD (97 958 pips)
Perte brute:
-966.68 USD (95 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (158.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.63 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
54.42%
Charge de dépôt maximale:
2.80%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
43 (63.24%)
Courts trades:
25 (36.76%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
37.39 USD
Perte moyenne:
-23.02 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-268.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-268.72 USD (11)
Croissance mensuelle:
19.04%
Prévision annuelle:
231.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.53 USD
Maximal:
293.31 USD (36.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.92% (293.31 USD)
Par fonds propres:
8.82% (65.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 67
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.3K
GBPUSD 82
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.01 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +158.63 USD
Perte consécutive maximale: -268.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
265 plus...
Aucun avis
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 17:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.29 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
