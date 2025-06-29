- Crescita
Trade:
68
Profit Trade:
26 (38.23%)
Loss Trade:
42 (61.76%)
Best Trade:
40.01 USD
Worst Trade:
-31.03 USD
Profitto lordo:
972.17 USD (97 958 pips)
Perdita lorda:
-966.68 USD (95 596 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (158.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
53.14%
Massimo carico di deposito:
2.80%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
43 (63.24%)
Short Trade:
25 (36.76%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
37.39 USD
Perdita media:
-23.02 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-268.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-268.72 USD (11)
Crescita mensile:
24.16%
Previsione annuale:
293.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.53 USD
Massimale:
293.31 USD (36.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.92% (293.31 USD)
Per equità:
8.82% (65.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|GBPUSD
|82
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.01 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +158.63 USD
Massima perdita consecutiva: -268.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
