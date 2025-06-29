СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SNJ
Daffa Kaisha Pratama Chandra

SNJ

Daffa Kaisha Pratama Chandra
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 111%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
73 (42.69%)
Убыточных трейдов:
98 (57.31%)
Лучший трейд:
99.80 USD
Худший трейд:
-101.18 USD
Общая прибыль:
3 381.74 USD (286 505 pips)
Общий убыток:
-2 780.89 USD (239 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (359.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
359.46 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.70%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
120 (70.18%)
Коротких трейдов:
51 (29.82%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.51 USD
Средняя прибыль:
46.33 USD
Средний убыток:
-28.38 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-268.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-268.72 USD (11)
Прирост в месяц:
-15.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.53 USD
Максимальная:
477.27 USD (29.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.92% (293.31 USD)
По эквити:
8.82% (65.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 170
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 600
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
GBPUSD 82
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.80 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +359.46 USD
Макс. убыток в серии: -268.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
еще 269...
Нет отзывов
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
