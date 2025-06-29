- Прирост
Всего трейдов:
171
Прибыльных трейдов:
73 (42.69%)
Убыточных трейдов:
98 (57.31%)
Лучший трейд:
99.80 USD
Худший трейд:
-101.18 USD
Общая прибыль:
3 381.74 USD (286 505 pips)
Общий убыток:
-2 780.89 USD (239 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (359.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
359.46 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.70%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
120 (70.18%)
Коротких трейдов:
51 (29.82%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.51 USD
Средняя прибыль:
46.33 USD
Средний убыток:
-28.38 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-268.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-268.72 USD (11)
Прирост в месяц:
-15.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
110.53 USD
Максимальная:
477.27 USD (29.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.92% (293.31 USD)
По эквити:
8.82% (65.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|600
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|GBPUSD
|82
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.80 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +359.46 USD
Макс. убыток в серии: -268.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
Нет отзывов
