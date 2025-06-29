- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
74 (42.77%)
亏损交易:
99 (57.23%)
最好交易:
99.80 USD
最差交易:
-101.18 USD
毛利:
3 430.64 USD (291 505 pips)
毛利亏损:
-2 800.99 USD (241 039 pips)
最大连续赢利:
7 (359.46 USD)
最大连续盈利:
359.46 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
46.70%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.32
长期交易:
122 (70.52%)
短期交易:
51 (29.48%)
利润因子:
1.22
预期回报:
3.64 USD
平均利润:
46.36 USD
平均损失:
-28.29 USD
最大连续失误:
11 (-268.72 USD)
最大连续亏损:
-268.72 USD (11)
每月增长:
-13.79%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
110.53 USD
最大值:
477.27 USD (29.24%)
相对跌幅:
结余:
37.92% (293.31 USD)
净值:
8.82% (65.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|629
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|50K
|GBPUSD
|82
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +99.80 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +359.46 USD
最大连续亏损: -268.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
115%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
30
0%
173
42%
47%
1.22
3.64
USD
USD
38%
1:200