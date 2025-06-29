- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
26 (38.23%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (61.76%)
En iyi işlem:
40.01 USD
En kötü işlem:
-31.03 USD
Brüt kâr:
972.17 USD (97 958 pips)
Brüt zarar:
-966.68 USD (95 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (158.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.63 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
53.14%
Maks. mevduat yükü:
2.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
43 (63.24%)
Satış işlemleri:
25 (36.76%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
37.39 USD
Ortalama zarar:
-23.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-268.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-268.72 USD (11)
Aylık büyüme:
24.16%
Yıllık tahmin:
293.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.53 USD
Maksimum:
293.31 USD (36.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.92% (293.31 USD)
Varlığa göre:
8.82% (65.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|GBPUSD
|82
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.01 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +158.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -268.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
596
USD
USD
16
0%
68
38%
53%
1.00
0.08
USD
USD
38%
1:200