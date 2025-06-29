SignaleKategorien
Daffa Kaisha Pratama Chandra

SNJ

Daffa Kaisha Pratama Chandra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 109%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
175
Gewinntrades:
74 (42.28%)
Verlusttrades:
101 (57.71%)
Bester Trade:
99.80 USD
Schlechtester Trade:
-101.18 USD
Bruttoprofit:
3 430.64 USD (291 505 pips)
Bruttoverlust:
-2 846.19 USD (245 539 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (359.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
359.46 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
46.70%
Max deposit load:
2.86%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.22
Long-Positionen:
124 (70.86%)
Short-Positionen:
51 (29.14%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
3.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-268.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-268.72 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-16.65%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
110.53 USD
Maximaler:
477.27 USD (29.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.92% (293.31 USD)
Kapital:
8.82% (65.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 174
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 584
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
GBPUSD 82
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.80 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +359.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -268.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
noch 269 ...
Keine Bewertungen
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
