Daffa Kaisha Pratama Chandra

SNJ

Daffa Kaisha Pratama Chandra
0 리뷰
안정성
31
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 108%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
186
이익 거래:
78 (41.93%)
손실 거래:
108 (58.06%)
최고의 거래:
99.80 USD
최악의 거래:
-101.18 USD
총 수익:
3 591.34 USD (307 640 pips)
총 손실:
-3 016.69 USD (262 495 pips)
연속 최대 이익:
7 (359.46 USD)
연속 최대 이익:
359.46 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
45.48%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
132 (70.97%)
숏(주식차입매도):
54 (29.03%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
3.09 USD
평균 이익:
46.04 USD
평균 손실:
-27.93 USD
연속 최대 손실:
11 (-268.72 USD)
연속 최대 손실:
-268.72 USD (11)
월별 성장률:
-3.64%
연간 예측:
-44.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
110.53 USD
최대한의:
524.26 USD (32.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.92% (293.31 USD)
자본금별:
8.82% (65.68 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 185
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 574
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD 82
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +99.80 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +359.46 USD
연속 최대 손실: -268.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
270 더...
리뷰 없음
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
SNJ
월별 30 USD
108%
0
0
USD
1.3K
USD
31
0%
186
41%
45%
1.19
3.09
USD
38%
1:200
