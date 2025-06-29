- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
78 (41.93%)
손실 거래:
108 (58.06%)
최고의 거래:
99.80 USD
최악의 거래:
-101.18 USD
총 수익:
3 591.34 USD (307 640 pips)
총 손실:
-3 016.69 USD (262 495 pips)
연속 최대 이익:
7 (359.46 USD)
연속 최대 이익:
359.46 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
45.48%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
132 (70.97%)
숏(주식차입매도):
54 (29.03%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
3.09 USD
평균 이익:
46.04 USD
평균 손실:
-27.93 USD
연속 최대 손실:
11 (-268.72 USD)
연속 최대 손실:
-268.72 USD (11)
월별 성장률:
-3.64%
연간 예측:
-44.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
110.53 USD
최대한의:
524.26 USD (32.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.92% (293.31 USD)
자본금별:
8.82% (65.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|574
|GBPUSD
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|45K
|GBPUSD
|82
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.80 USD
최악의 거래: -101 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +359.46 USD
연속 최대 손실: -268.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
108%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
31
0%
186
41%
45%
1.19
3.09
USD
USD
38%
1:200